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﻿狐狸勝利祭維猜

2018-11-05 列印
　　足球無分你我再於英超體現，各隊周六聯賽齊向一周前墜機身亡的李斯特城班主維猜作最後致敬。狐狸作客卡迪夫城，職球員一同穿上悼念他的T恤熱身，賽前所有球員在中圈默哀，雙方球迷也傳遞巨型橫額紀念這位泰國籍班主，最後客軍小勝1:0送別維猜。
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