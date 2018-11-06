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紅人贖罪必採「貝」

2018-11-06 列印
　　利物浦中堅華基爾雲迪積克上場英超屢失戎機，連累球隊作客遭阿仙奴逼和1:1。此子賽後馬上向球迷道歉，並承諾會在今晚歐聯傾盡全力守住防線，讓射手穆罕默德沙拿等安心進攻，領軍作客大炒C組包尾大幡貝爾格萊德紅星，直取讓球主客和讓兩球「客勝」。（Now643台、有線602、662台周三凌晨1:55直播）
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