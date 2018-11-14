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新星斷腳 羅斯感同身受

2018-11-14 列印
  周一NBA發生嚴重意外，籃網新星利華特作客113:120敗給木狼一戰，跳起封截落地不幸斷腳，消息震撼聯盟。主隊球星戴歷羅斯職業生涯傷患纏身，故然身同感受，原來今次更是第三度在現場目睹球員恐怖受傷場面，難怪立時難過得眼紅紅，賽後更稱要為對方祈禱求有奇蹟出現。
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