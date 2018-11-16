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港足出線靠「基奧特」

2018-11-16 列印
  港版基奧特轟蒙古！效力車路士的法國前鋒基奧特縱入球量不高，往往憑出眾身材和體能，不斷跑動消耗敵軍後防體力，奠下破門基礎。港足中鋒基奧無論名字和踢法均與前者相似，主帥加利韋特對他寄望甚殷，目標今午三時十分在台北東亞盃次圈外圍賽終極戰鬥蒙古大開殺戒，反壓北韓闖明年決賽周。
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