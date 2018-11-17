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塞爾維亞主場反「黑」

2018-11-17 列印
  今晚歐洲國家聯賽C4組塞爾維亞主場出戰黑山，前者射手阿歷山大米祖域首循環作客對賽梅開二度，有望再取士哥領軍奏捷，並終止個人各賽事六場入球荒。

  黑山○六年脫離塞爾維亞獨立，今屆歐國聯狹路相逢。塞軍首循環作客仍以2:0勝出，可見黑山僅以一分之差落後對手屈居小組次席也好，雙方實力有一定距離。客軍中鋒米祖域在上述一戰梅開二度，四輪賽事累積四球，今晚勢全力爭取士哥，務求結束個人在富咸已七仗交白卷的低潮。

  用蜀中無大將來形容黑山最貼切不過，前鋒史堤芬穆高沙只效力韓職的仁川聯，今仗作客恐無本錢取分。
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