﻿瞄準歐國聯四強 橙軍冷W一定德

荷蘭在歐洲國家聯賽A1組愈戰愈勇，剛於周五主場2:0擊敗法國分組賽二連勝，今仗作客德國只要不敗便可升上榜首晉級四強。陣中前鋒迪比、中場韋拿杜姆腳風甚佳，料可領軍再挫已提早降班、戰意存疑的日耳曼軍團，冷敲客勝。（有線602、662台周二凌晨3:45直播）



上月歐國聯主場3:0大勝德國後，荷蘭上場又慨贈高盧雄雞兩蛋，目前落後排榜首卻多打一場的後者一分，今晚賽和德國亦可憑對賽較佳得失球差，反壓法國首名衝線晉級四強。二連勝期間，橙軍前鋒迪比、中場韋拿杜姆各有兩球進帳，今晚可望延續腳風領軍再下一城，而主帥朗奴高文亦大讚︰「我們在閱讀球賽、控制節奏方面都很出色。」



德國包艇戰意成疑



德國只得一分篤定包尾降班，今仗意義不大。教練路維在上場對俄羅斯的友賽已經派遣不少年輕球員上陣，包括利萊辛尼和夏維斯等，今仗隨時又以新秀迎戰，不妨敲客勝。