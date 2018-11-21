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志在雙冠 鹿角剝「甲」

2018-11-21 列印
  鹿島鹿角勇奪亞冠錦標後，已將目標放在天皇盃身上，力求成為雙冠王。該隊今晚八強作客近況反覆的日乙球隊甲府風林，在腳風大順的巴西外援射手沙真奴領銜攻堅下，料可順利過關，客勝無問題。

（香港時間今晚6:00開賽）
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