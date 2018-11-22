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嚇壞PSG 「傷」重虛驚

2018-11-22 列印
        巴黎聖日耳門下周三便要在歐聯出線生死戰主場硬撼利物浦，周二卻收到兩名主力攻擊球星尼馬和基利安麥巴比在國際賽受傷的壞消息。尤幸。兩人經檢查後確認傷患並無大礙不影響出戰紅軍，叫會方鬆一口氣。

        尼馬在巴西中立場友戰喀麥隆，甫開賽八分鐘即拉傷右邊腹股溝退下火線，森巴軍團靠入替尼馬的李察利臣一箭定江山小勝1:0。尼馬賽後在社交媒體報平安：「多謝大家關心，傷患問題不大！」

尼馬報平安 麥巴比無恙

　　麥巴比在法國主場友賽1:0小勝烏拉圭，戰至三十六分鐘觸傷右肩被換走，但在後備席仍跟隊友談笑風生。高盧雄雞教練迪甘斯透露：「他倒地後肩部感到痛楚，但我覺得他的肌肉沒有扭傷或撕裂應無大礙，會於周三早上接受檢查。」
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