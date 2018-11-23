弗馬迪比擔綱 里昂「聖」券在握

迪比近四輪法甲入四球，助里昂豪取三勝一和佳績。除了以士哥助球隊爭勝，守將馬些路安東尼奧更指出前者另一重要作用︰「他可以激起隊友的鬥心，令到大家團結一致，有信心可以打出更多更精采的賽事。」
為歐聯鬥曼城壯聲威
這位廿四歲荷蘭國腳在剛過去的國際賽期，為國上陣兩場入一球，精采演出有目共睹，今晚可望延續腳風，領軍在下周二歐聯作東鬥曼城前先勝一仗。
聖伊天法甲二連勝也好，兩場均坐擁主場之利，未能反映客戰不濟的事實。該隊今季聯賽六場客戰只得一勝三和兩負，期間失掉十一球之多，今晚造訪里昂凶多吉少，主勝去馬！
內地漁民大舉進軍本港水域，濫挖海牀撈捕海產，倒賣內地！近期內地漁民透過收購本港漁船，聘任港人充當船主，向當局申請輸入內地漁工，派他們潛入海牀撈捕海產圖利。本報直擊內地「水鬼」在西貢水域瘋狂挖掘，本地居...
2018-11-23
中國最大網上零售集團京東（JD.com）創辦人劉強東（Richard Liu），涉嫌在美國性侵一名中國女留學生。路透社周三披露案情細節，指受害女留學生供稱當晚劉強東堅持要送她回家，劉強東的女助理曾試圖坐在兩人的中間，但被劉強東警告「別妨礙我」，女助理最終移坐前排座位。 報道指，受害女學生供稱當日晚宴結束後，帶了醉意上了劉強東的私家車，對方堅持要送她回家。當時車上還有劉強東的私人女助理以及司機，女助理初時企圖坐在受害人與劉強東中間，但被劉強東警告「別妨礙我」。女助理坐到前排座位後，劉強東開始對受害人毛手毛腳。女助理其後打開收音機，並折起倒後鏡，假裝沒看到後座情況。 受害人在車...
2018-11-23
美國總統特朗普與最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts，見圖）周三隔空爆發罵戰，特朗普批評日前叫停某些移民庇護禁令的三藩市聯邦地區法院法官為「奧巴馬法官」，羅伯茨罕見作出反擊，強調要捍衛聯邦司法體系獨立，堅稱沒有「奧巴馬法官」或「特朗普法官」。但特朗普仍然不服氣，反擊羅伯茨，堅持有「奧巴馬法官」，今次公開對罵，實屬罕見。 三藩市聯邦法官泰格（Jon S. Tigar）早前頒佈臨時限制令，暫緩停止向非法入境美國的移民提供庇護，令特朗普極為不滿，怒斥泰格是「奧巴馬法官」。由前總統喬治布殊委任、屬於保守派的羅伯茨罕有地發表一篇措詞強硬的聲明說：「我們沒有奧巴馬法官或特...
2018-11-23
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊景湖居12座中層B室，面積630方呎，三房間隔，獲區內客垂青，議價後以571萬易手，呎價9063元，買家購入作自住，原業主...
2018-11-23
金融市場波動愈來愈頻繁，貿易戰有加深的危機，全球經濟增長放緩，都驅使美國聯儲局需要重新部署加息步伐。德交所旗下國際市場新聞社（MNI）引述美聯儲資深人士消息報道，聯儲局開始考慮最少暫停貨幣政策緊縮，最...
2018-11-23
里昂前鋒迪比今季大熟大勇，隊友馬些路安東尼奧有信心前者可助球隊攀上巔峰。這名荷蘭國腳今晚法甲獨腳戲可望乘勇領軍擊退不擅客戰的聖伊天，為下周二歐聯作東大戰曼城壯聲威，直取主勝。（Now639、有線615、655台周六凌晨4:00直播） 迪比近四輪法甲入四球，助里昂豪取三勝一和佳績。除了以士哥助球隊爭勝，守將馬些路安東尼奧更指出前者另一重要作用︰「他可以激起隊友的鬥心，令到大家團結一致，有信心可以打出更多更精采的賽事。」 為歐聯鬥曼城壯聲威 這位廿四歲荷蘭國腳在剛過去的國際賽期，為國上陣兩場入一球，精采演出有目共睹，今晚可望延續腳風，領軍在下周二歐聯作東鬥曼城前先勝一仗。 聖伊...
2018-11-23
Rasonic新推出的座枱式蒸氣焗爐，容量高達三十八公升，夠放入一呎半長原條吞拿魚，實用度爆燈！ 文：阿卓爸爸圖：黃頌偉產品查詢：2861 2767 外置式水箱設計 市面上蒸氣焗爐款式雖多，但大部份容...
2018-11-23
近日，李克勤飛咗去美國Mohegan Sun做巡迴演唱會，離港前趁有班羽毛球國家隊好手嚟港打錦標賽，身為「羽毛球癡」嘅克勤就相約其中兩位好友黃東萍和賈一凡Gathering。日前下午，克勤夫婦帶埋兩位...
2018-11-23
內地富裕起來，對貴價食材需求有增無減，本報直擊調查發現有內地人來港收購漁船，聘任港人充當船主，避人耳目，然後申請輸入內地漁工，派他們潛入海牀捕撈海產。執法部門如不對此大力遏止，香港海域的生態環境將因過度捕撈而受重創，難以持續發展。 對有內地人透過迂迴手法，有組織來港捕撈海產，供應內地消費者，本港漁民看在眼裏，大聲疾呼，恐怕成為風氣，本港海域水產被大量搜挖，不但影響本地漁民生計，連海洋環境亦遭殃。環保團體亦指出，以大肆搜挖海牀方式捕魚，嚴重損害珊瑚礁，魚兒失去棲息地，海底將變成一片死寂。 根據《漁業保護條例》規定，本地漁民須根據本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法作業，包括採...
2018-11-23
騎師史卓豐與練馬師告東尼過往合作次數甚少，而且未嘗攜手贏馬，今季更在本周日才首度合作，以「巴基之友」出戰第九場三班千六米。據悉「巴基之友」剛戰由田泰安策騎贏馬，今仗本來亦交由他主轡，但上周日同主馬「巴基之星」在田泰安胯下於馬會盃落敗，幕後決定「巴基之星」下仗易配出戰香港瓶之餘，亦要求「巴基之友」換人，最終交由史卓豐執韁。至於田泰安本來答允策騎「巴基之友」而放棄「韻妙星」，如今該場賽事沒有座騎上陣。 馬場浮世繪
2018-11-23