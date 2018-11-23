弗馬迪比擔綱 里昂「聖」券在握

里昂前鋒迪比今季大熟大勇，隊友馬些路安東尼奧有信心前者可助球隊攀上巔峰。這名荷蘭國腳今晚法甲獨腳戲可望乘勇領軍擊退不擅客戰的聖伊天，為下周二歐聯作東大戰曼城壯聲威，直取主勝。（Now639、有線615、655台周六凌晨4:00直播）



迪比近四輪法甲入四球，助里昂豪取三勝一和佳績。除了以士哥助球隊爭勝，守將馬些路安東尼奧更指出前者另一重要作用︰「他可以激起隊友的鬥心，令到大家團結一致，有信心可以打出更多更精采的賽事。」



為歐聯鬥曼城壯聲威



這位廿四歲荷蘭國腳在剛過去的國際賽期，為國上陣兩場入一球，精采演出有目共睹，今晚可望延續腳風，領軍在下周二歐聯作東鬥曼城前先勝一仗。



聖伊天法甲二連勝也好，兩場均坐擁主場之利，未能反映客戰不濟的事實。該隊今季聯賽六場客戰只得一勝三和兩負，期間失掉十一球之多，今晚造訪里昂凶多吉少，主勝去馬！