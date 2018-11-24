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費蘭尼削髮夠吸「晶」

2018-11-24 列印
   剪掉爆炸頭的費蘭尼過往鬥水晶宮格外醒神，豪言今晚英超主場出擊再顯神通。他早前不用為國披甲，今仗有力帶領曼聯大破勢頹的對手，為下周二歐聯打下強心針，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。（Now622台今晚11:00直播）
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