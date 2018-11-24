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阿古路客場大「斯」殺

2018-11-24 列印
  阿古路去季末完成膝部手術後，今季如獲新生現高踞英超射手榜榜首外，效率亦相當驚人，難怪豪言沒有球隊可以阻止曼城衞冕。為了下周二歐聯作客里昂前振聲威，此子今晚聯賽率領藍月作客由舊帥柏歷堅尼帶領的韋斯咸勢無情講，讓球主客讓兩球「客勝」去馬！（Now621台今晚11:00直播）
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