阿古路客場大「斯」殺
微博上載影片 普通話講「對不起」 D&G創辦人就辱華風波「跪低」
意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）近日捲入辱華風波，其一則廣告被眾多內地網民質疑醜化中國文化後，該品牌設計師更於社交媒體形容「中國是屎國」，令事件不斷發酵。面對危機...
2018-11-24
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韓國瑜召277禿漢「照亮高雄」 台「九合一選舉」今投票
台灣「九合一選舉」今日投票，今次「九合一選舉」會同步進行直轄市長、直轄市議員等九種選舉，與十項議題公投案合併舉行，台北、高雄市是焦點戰區，藍綠候選人全力最後衝刺。 「九合一選舉」被視為兩年後總統大選的前哨戰，今次結果會反映蔡英文總統執政以來民意的走向。雖然民進黨在高雄執政二十年，但國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前人氣高漲，韓國瑜團隊日間全力以車隊掃街。 各陣營昨晚都舉行選前之夜造勢晚會，韓國瑜計劃號召二百七十七名與他一樣的禿頭選民手持汽球進場，代表高市二百七十七萬多人口，寓意「照亮高雄」，而韓國瑜則因安全考量，取消大規模進場，沒有和禿頭團一起進場。另參與造勢演講的都是市民，因...
2018-11-24
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紐約迎-6°C感恩節巡遊 350萬人冒極寒觀賞
一年一度的梅西（Macys）感恩節巡遊周四在紐約市登場，數以百萬計民眾不畏攝氏零下六度低溫，夾道歡迎花車、巨型氣球與藝人演出，為紐約市百年來最冷的感恩節增添不少溫暖。 梅西感恩節巡遊今年踏入第九十二屆，巡遊路線維持傳統，從中央公園西側往南遊行到梅西百貨公司旗艦店，橫跨四十六個街區，總長約四公里。主辦單位估計，沿途吸引多達三百五十萬人到場湊熱鬧。 美國國家氣象局表示，今天是紐約市自一九○一年以來最冷的感恩節。由於紐約市官方事先發出極寒天氣警告，民眾都做足準備，除了禦寒必備的大衣、帽子、圍巾和手套，還有人裹着棉被和睡袋在路邊欣賞巡遊。 巨型氣球一向是梅西百貨感恩節遊行最大賣點，...
2018-11-24
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馬鞍山泓碧499萬入場
馬鞍山新盤泓碧繼上周五公佈首批110伙價單後，發展商日前更引入高成數按揭及現金回贈優惠吸客，發展商早前公佈價單，折實平均呎價16497元，入場費498.8萬，將於下周一（26日）分別推出100伙發售及...
2018-11-24
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A股急挫 恒指悶跌91點
二十國集團（G20）峰會下周舉行，投資者等待「習特會」結果，市場觀望氣氛濃厚。內地A股昨日急挫，上證指數跌近2.5%，拖累港股表現牛皮，恒指全日於26000點樓下窄幅上落，全日波幅僅175點，收市跌9...
2018-11-24
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開心藍拔「刺」
《足球小將》名句「足球是我的朋友」，大打進攻足球的車路士領隊沙尼將這理念灌輸入球隊，教曉眾將享受快樂足球。此舉隨即讓去季鬱鬱不得志的射手艾華路莫拉達、中場巴克里及中堅大衞雷斯表現脫胎換骨，今晚英超作客有力領軍擊敗要兼顧歐聯的熱刺，客勝無問題。（Now621台周日凌晨1:30直播） 今夏入主史丹福橋後，沙尼即將悶蛋車路士改造為悅目進攻型球隊，迄今英超攻入廿七球僅次於曼城。不過，他坦言：「足球的基本是讓球員及球迷享受箇中樂趣，如果沒有樂趣，我看不出繼續投入足球世界的理由。」此舉即令去季在干地麾下鬱鬱不得知的莫拉達、巴克里和大衞雷斯重展歡顏。 莫拉達去季未能適應干地的防守反擊戰術...
2018-11-24
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聖誕玩具 聖誕玩具
聖誕是普天同慶的日子，更是小孩子的大事，送上玩具定能為孩童添上歡樂氣氛。玩具“反”斗城於今個聖誕搜羅了逾千件人氣玩具，部份更以半價發售，一於為聖誕交換禮物做好準備。 玩具“反”斗城由即日起推出「感受奇...
2018-11-24
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返兩校再加補習班 諸葛紫岐帶「學霸囝」鬆一鬆
名媛諸葛紫岐（Marie），開娛樂公司又密謀搞生意，平日仲堅持親自湊4歲半寶貝仔薛華韜（Arthur）返學放學，唔怪得佢食極唔肥啦！今年，星級媽咪安排兒子同時入讀上、下午兩間幼稚園K2班，努力培育資優...
2018-11-24
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巴士的點評——一個「洗頭禿子」步向總統之路
本周六是台灣九合一選舉，今次選舉最主要的戲碼是高雄市市長爭奪戰，由民進黨候選人陳其邁對近期人氣急升的國民黨候選人韓國瑜。 韓國瑜本來只是國民黨的二線人物，之前出任台北農產運銷公司總經理，曾挑戰競選國民黨黨主席不遂，轉戰高雄爭奪市長一職。高雄市市長原本由陳菊擔任，陳菊轉任總統府秘書長後，高雄市只有代理市長，高雄市長的位置變成兩個新人的爭奪。 韓國瑜初時毫不起眼，但他一開始就走出位路線，參選高雄市市長時向黨中央喊話，要求黨中央給他一碗滷肉飯吃，給多些經費支持高雄市。在這個民粹主義盛行的世界，韓國瑜很快便變成一個「台版特朗普」，其行事方式比特朗普有過之而無不及，轉瞬間就在網上爆紅...
2018-11-24
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馬場浮世繪——杏目日本盃預期大熱
第三十八屆日本盃，將於明午在東京競馬場舉行，屆時香港馬會將會安排直播及受注。根據日本中央競馬會公布，此賽過往十年的統計數據，曾在東京或京都競馬場勝出一級賽的參賽馬，在日本盃的上名率高達接近四成。此外，過去十屆在日本盃走入三甲馬匹，絕大部分曾在同年四月，或之後的一級賽及二級賽中走入前四名。另外過去十屆從未有六歲或以上馬匹走入連贏，大家不妨作為參考。 目前此賽的預計大熱門，乃應屆三冠馬后「杏目」，當地賽馬網站估計賠率只有一點三倍，上月在秋季天皇賞大熱倒灶的「文雅之士」及莫雷拉的座騎「里見光鑽」，則預計是次熱及第三熱門，但賠率已經是十倍過外。 馬場浮世繪
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