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歐聯至醒神　基沙文除「摩」

2018-11-28 列印
  基沙文今季於歐聯表現特別醒神，在A組四輪分組賽共入三球，獲主帥施蒙尼大讚是球隊於此賽事的爭勝關鍵。再者，牀單軍團今晚只要在主場擊敗勢頹的摩納哥，就可提早出線，眾將定當全力爭勝，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。

（Now643、有線662、602台周四凌晨1:55直播）

　　今季基沙文於歐聯十分高效，四場攻入三球，獲教頭施蒙尼大讚：「當他表現出色時，其他球員的演出也會提升。」馬體會在上述四場分組賽取得三勝一負共得九分，今仗只要取勝就可提早晉級，眾將肯定更有動力。

　　相反摩納哥今季在亨利執掌下表現未如人意，近七場各賽事只得一勝兩和四負，今仗造訪不同戰線近三場兩勝一和兼共入六球的馬體會只求輸少當贏，「主勝」去馬！
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