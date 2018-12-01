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戰「馬」鐵蹄踏平華倫

2018-12-01 列印
  前鋒賓施馬上場歐聯交出一記助攻，助皇家馬德里作客2:0輕取羅馬提早首名晉級，獲主帥蘇拿利盛讚。前者今晚西甲可望延續勇態，領軍主場大打落水狗華倫西亞，讓球主客和讓一球「主勝」捧得過。（Now632台周日凌晨3:45直播）

　　賓施馬上輪西甲作客伊巴吞三蛋後成為球迷箭靶，他上仗歐聯馬上回勇送上一次助攻，獲蘇拿利點名稱讚︰「他表現出難以置信的慷慨，本可以自己士哥，卻選擇把機會讓給隊友。」再者，皇馬地頭威力一向強勁，今季不同賽事八次作東六勝一和一負，故今晚坐擁地利絕對不容小覷。

　　華倫剛於歐聯作客0:1不敵祖雲達斯，肯定無緣晉級十六強，士氣受損。況且，蝙蝠軍團今季西甲六場客戰僅兩勝三和一負，期間只得四球進帳，相信難給皇馬帶來太大威脅。
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