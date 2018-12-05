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莫迪歷奪金球 雙皇小器失蹤

2018-12-05 列印
  克羅地亞中場莫迪歷周一大熱捧走由《法國足球》雜誌主辦的金球獎，連同贏得世界盃金球獎、歐洲足協最佳球員及國際足協最佳球員（世界足球先生）在內，成為史上首位一年內囊括四大個人獎項的球員，他直言奪獎全因自己默默耕耘。不過，過去十年壟斷該獎項的C朗拿度和美斯不但一起缺席頒獎禮，前者兩位姊姊還於社交網絡抱不平，美斯也上傳自己與兒子的合照示威，二人態度與莫迪歷的謙卑高下立見。
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