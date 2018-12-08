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紅軍守護神一「夫」當關

2018-12-08 列印
  利物浦下周二歐聯跟拿玻里決一生死前，今晚英超造訪般尼茅夫難免會稍作留力。幸而，今季加盟的巴西門將艾利臣比加表現出色，助球隊目前失球數字平了英格蘭頂級聯賽同期最少紀錄，可讓隊友放心進攻，務求以高效率全取三分，直取客勝最穩陣。（Now621台今晚8:30直播）

　　這名巴西國腳把關防守穩健，開季至今十五輪聯賽僅失六球冠絕群雄，平了英格蘭頂級聯賽歷來同期紀錄。此外，他還是利物浦反擊的起點，上仗作客贏般尼3:1的第三球，就是由他撲救對方射門後，迅速策動反擊，最後由梳頓沙基利破網。阿仙奴名宿基昂讚賞道︰「紅軍買下艾利臣比加絕對是物超所值，他起碼可為球隊多拿十至十五分。」

　　般尼茅夫近五輪英超僅一勝四負，期間狂失十球，右閘阿當史密夫因膝傷長唞三個月，令原本弱不禁風的防線雪上加霜。對賽方面，該隊上季英超遭利物浦雙殺，主場便淨吞四蛋，今晚再敗也不足為奇，客勝穩開。
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