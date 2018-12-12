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韋特劈炮 港足無人駕駛

2018-12-12 列印
  港足主帥加利韋特上任三個月即領軍躋身明年的 東亞盃決賽周，昨卻突然宣布辭官，令本地足總秘書處七人內閣繼行政總裁和技術總監後，再有重位懸空，本地足運領導層猶如無人駕駛。

　　今年九月上任後，加利韋特最大功績是上月率領港隊力壓北韓，事隔九年再次殺入明年東亞盃決賽周。正當其功力漸獲球圈信服之際，他昨突然以個人原因辭職，足總則透露對方將轉教日本球會，貝鈞奇大歎愕然：「我對加利韋特辭職感到失望，但事出突然，連周一足總董事會也未有討論。不過，據了解其合約設試用期條款，故能即時離任。」

　　連同港足主帥、仍在招聘的技術總監，以及由足球發展總監溫達倫署任的行政總裁，領導本地足運的足總秘書處七人內閣目前已有三個重要職位懸空。
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