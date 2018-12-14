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切爾達地頭掃「雷」

2018-12-14 列印
　　切爾達自上月易帥後表現逐漸回勇，近兩場西甲更錄全勝。加上，鋒將麥斯高美斯及伊亞高艾斯巴斯今季挺起鋒線，球隊火力更成西甲第二強，今晚聯賽主場迎戰陣容殘缺的雷加利斯，三分手到拿來，主勝穩開。（Now632台周六凌晨4:00直播）

　　切爾達上月中辭退主帥安東尼奧穆罕默德，改聘米基卡度素接掌帥位，球隊亦漸見起色，近兩輪西甲全勝，期間麥斯高美斯及伊亞高艾斯巴斯輪流建功，這兩名射手今季聯賽共入十八球，協助球隊以廿八個入球，成為西甲本輪前火力第二強的隊伍，艾斯巴斯直言︰「我十分滿足現狀，新教練可帶領我軍走向正確的方向。」

雷加利斯作客腳軟

　　雷加利斯今季聯賽八場客戰只有一勝兩和五負，戰績未如理想。禍不單行是，中場魯賓佩雷斯、守將阿倫尼安今仗都要坐波監，勢再削弱實力，到訪回勇的切爾達凶多吉少，主勝值捧。
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