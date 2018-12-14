速龍雙殺勇士

速龍上月底主場苦戰至加時方能險勝殘陣的勇士，表現欠說服力。周三雙雄再遇，輪到作客的速龍缺少了主將李安納，中鋒華蘭修納斯也早段傷出，作客仍以113:93大勝四巨頭盡出的勇士，成功橫掃這支衞冕之師，難怪主隊猛將杜倫也大讚對手大熟大勇，是有真才實料爭霸的勁敵。



由李安納帶領的速龍乃聯盟一哥，因此上月底作東鬥衞冕的勇士獲喻為總決賽前哨戰。不過，勇士有兩名主力史堤芬居利和戴文格連皆因傷缺席，作東的速龍仍要至加時才險勝，難免被指想爭標仍言之尚早。



然而，這支東岸一哥今仗證明是真才實料，李安納賽前三十分鐘因臀部傷患休戰，又有主力後備華蘭修納斯第二節初段傷出，仍憑控衞路維貢獻廿三分和十二次助攻，以及伊巴卡收錄二十分和十二個籃板，作客大炒有杜倫取得全隊最高三十分的勇士，雙殺對手之餘，還自○四年以來首次作客擊敗對方。