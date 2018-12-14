皇馬內訌
「急借萬元」 疑帳號資料外洩 WeChat豺狼 認親認戚圖騙財
電騙手法層出不窮，近日有一市民向本報報料，他日前收到一名陌生男子來電，對方直呼其手機通訊程式WeChat的帳號名稱，然後認親認戚，企圖騙財，幸好其手機安裝了識別詐騙電話功能的應用程式，感到可疑，沒有答...
2018-12-14
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全國展開六項悼念活動 南京大屠殺81周年公祭
今年是南京大屠殺八十一周年，內地今日舉行死難者國家公祭日，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行升國旗、下半旗儀式，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨亦出席並發表演講。 昨日早上...
2018-12-14
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神秘火球橫越美加上空
在美國東北部新英格蘭地區以至加拿大東部一些區域，有十多人周三聲稱見到一個巨型火球橫越上空。當局已展開調查，暫時未能確定那是甚麼。 美國流星協會證實，康涅狄格州、緬因州、新罕布什爾州和加拿大新不倫瑞克省都有人報告，聲稱見到這個奇景。 據悉，火球出現的時間是美加東岸周三午夜。由於已是深宵時份，許多人都已上牀睡覺，否則可能會有更多人能有幸親眼見到這奇景。其中一名目擊者比姆說，那個火球好像一枝移動緩慢的蠟蠋。 美國國家氣象局氣象專家勒格羅表示，那個火球發出強光，照亮了整個夜空。 以往亦曾有民眾目擊神秘的火球飛越天空，在本年八月份同一日裡，俄羅斯西伯利亞西部及澳洲維多利亞省吉普斯蘭都...
2018-12-14
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海怡半島三房連套房830萬沽售
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，美聯高級分區營業經理林潤強表示，鴨脷洲海怡半島20座低層H室，面積為632方呎，為3房連套房間隔，獲同區用家以約830萬購入，呎價為13133元，據悉，原業主於...
2018-12-14
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貿易談判露曙光 中國再購美國大豆 杜指續反彈 一度升逾200點
中美貿易關係稍有改善，投資市場偏穩，美股杜指繼周三高收近百六點後，昨早段續反彈，曾升213點至24740；標普500指數報2662點，升11點；納指報7123點，升24點。至於港股美國預託證個別發展，騰訊(700)預託證報316.3元，較本港收市跌2.29元；滙控預託證報64.8元，較本港收市跌0.4元。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24574，升47點；納斯達克指數收報7058點，跌39點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.42港元，較香港收市價跌0.78港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見313.68港元，較香港收市價跌4.92港元。 摩根大通將通用電...
2018-12-14
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切爾達地頭掃「雷」
切爾達自上月易帥後表現逐漸回勇，近兩場西甲更錄全勝。加上，鋒將麥斯高美斯及伊亞高艾斯巴斯今季挺起鋒線，球隊火力更成西甲第二強，今晚聯賽主場迎戰陣容殘缺的雷加利斯，三分手到拿來，主勝穩開。（Now632台周六凌晨4:00直播） 切爾達上月中辭退主帥安東尼奧穆罕默德，改聘米基卡度素接掌帥位，球隊亦漸見起色，近兩輪西甲全勝，期間麥斯高美斯及伊亞高艾斯巴斯輪流建功，這兩名射手今季聯賽共入十八球，協助球隊以廿八個入球，成為西甲本輪前火力第二強的隊伍，艾斯巴斯直言︰「我十分滿足現狀，新教練可帶領我軍走向正確的方向。」 雷加利斯作客腳軟 雷加利斯今季聯賽八場客戰只有一勝兩和五負，戰績未如...
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早春新作 閒逸麗人
時裝界總是走在潮流的尖端，近日寒意正盛，春裝已率先登場，Salvatore Ferragamo最新早春女裝系列主打休閒的外形輪廓，同時結合傳統面料素材，打造出優雅閒逸的意式風姿。 遠離城市煩囂，享受平...
2018-12-14
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巴打慢用試性感戰衣中門大開 準視后陳煒爆前夫想復合
45歲的陳煒（煒哥）憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角爭視后，雖然獎項未揭曉，但先贏民意被封為「民選視后」。頒獎禮前夕，煒哥神采飛揚去時裝設計師老友何國鉦（Dorian）的工作室試兩套超性感戰衣，分別有中門大開能見盡胸形的「巴打慢用珍藏系列」及「熟女深坑美人魚系列」。可以試靚戰衣，觀眾又撐佢拎視后，全程笑唔停嘅煒哥忍唔住爆之前決絶分手，又好少掂佢的前夫顏志行不時主動關心她兼報告生活狀況，疑似想復合，咁煒哥點睇呢？「o依家我唔係好想喎！」係威水嘅。 當日陳煒先化身deep Ｖ「美人魚」，展露香肩及5吋深坑「事業線」，性感又迷人。之後她再換上一套「中門大開」能展露南北...
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社論——挺MeToo 不向傷口灑鹽
歐美「#MeToo」風潮吹到香港。一名女運動員控告男教練多年前性侵她，經法庭審理後，因案中存有疑點，被告無罪獲釋，但這個結果並未減少公眾對性侵受害人的關注。昨天立法會辯論一項議案，要求為受害人提供一站式的支援服務，政府須認真聆聽社會人士的呼聲，盡快改善現有安排。 性侵受害人要克服身心創傷，挺身以出，指證疑犯，需要極大勇氣。故此，即使女運動員指控教練失敗，仍有不少公眾人士支持她，認為她以身作則，鼓舞其他受害人舉報，把犯人繩之於法。但目前受害人舉報，須數次講述受侵犯經過，包括向醫生、社工、警方、律師等，有如在自己傷口上不斷灑鹽，不僅痛苦，甚至會動搖追究到底的決心。 昨天發言的議...
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馬場浮世繪——美麗傳承主攻本地一級賽
馬王「美麗傳承」於今季四戰全勝，兼在上周日成功衞冕香港短途錦標。賽後練馬師大摩接受訪問時透露，有意部署該駒出戰明年三月三十日杜拜美丹馬場舉行的一級賽杜拜草地大賽，但據悉練者與馬主及騎師潘頓研究後，暫定季內餘下時間，還是集中角逐本地一級賽，包括下月二十日董事盃、二月十七日舉行的女皇銀禧紀念盃，與及四月二十八日舉行的冠軍一哩賽。如果之後馬兒勇態保持，才會考慮遠征，例如日本的安田紀念賽等。 馬場浮世繪
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