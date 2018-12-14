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皇馬內訌

2018-12-14 列印
  皇家馬德里前鋒艾斯高（左）被傳與教練蘇拿利不和，今仗歐聯主場對莫斯科中央陸軍難得正選上陣又與球迷鬧交，球迷不滿其持球太久拖慢進攻節奏報以噓聲，他即還以顏色鬧球迷。下半場馬些路被換出將隊長臂章交予艾斯高，後者又拒絕。最後，皇馬淨吞「三蛋」仍以首名晉級十六強。
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