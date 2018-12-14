張氏理論——今年聖誕 馬不停蹄

澳門今晚編有六場沙地賽事，但完了今天賽事後，將休戰兩星期，到聖誕節後十二月廿八日才再有賽事。原因之一是新加坡馬季剛結束，而澳洲馬會極度依賴轉播外地賽事為生，新加坡星期五賽事是極重要一環，如只賽澳門馬及只得六場，吸引力大減了。



香港賽事則馬不停蹄了，連聖誕節也有賽馬，不過不是於前夕或當日，而是於禮物日跑馬。當日雖是假日，不是安排沙田日賽而是谷中夜賽，跑完這晚翌日又排位，因為星期六廿九日仍有賽馬，於原定計畫這天本無賽馬，但由於季初時受颱風「山竹」影響取消了一天賽事，要於這空檔補賽。跑完這天，翌日星期日又排位，因為星期二元旦必有賽馬也。



賽馬是博彩，也是消閒，於假日賽馬是正常，但基於香港民間壓力，冬至及母親節是不會編排賽日的，因為洋人也不會於聖誕節及前夕跑馬。反而父親節跑馬，一半贊成，一半反對。



張福元



