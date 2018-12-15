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皇馬勢斬弱旅迎世冠

2018-12-15 列印
  皇家馬德里上仗歐聯主場半力出擊卻0:3不敵莫斯科中央陸軍，期間更被自家球迷喝倒采。今晚西甲續作東迎戰不擅客戰的華歷簡奴，正是銀河艦隊反彈好時機，將帥揚言要以表現奪回球迷歡心，兼以勝利迎接在阿聯酋舉行的世冠盃。

（Now632台周日凌晨1:30直播）

  戰罷今場西甲後，銀河艦隊下周三世冠盃四強將面對非洲球隊艾斯柏蘭斯或東道主阿聯酋勁旅艾阿恩，蘇拿利下令今晚必需重響勝鼓︰「己隊在迎接世冠盃前，首先要專注在主場打敗華歷簡奴。」

  華歷簡奴今季西甲客戰表現慘不忍睹，最近四輪更全敗。兩軍對賽往績更是一面倒，銀河艦隊在西甲已十六連勝，最近三次主場對賽更錄得驚人的10:2、5:1和5:0，今晚連續第二場作東免卻舟車勞動，勢大勝一場壯威。
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