  • 2018年12月19日 星期三
  • 19º
  • 79%
熱門： HMV清盤幣少撒錢案周勵淇閃婚銅鑼灣危站

日報新聞 > 體育

﻿出擊世冠 艦炮瞄鹿角

2018-12-19 列印
        繼一六年後，鹿島鹿角和皇家馬德里再於世界冠軍球會盃狹路相逢。當年賓施馬有份射破鹿角大門捧盃，適逢另一鋒將加里夫巴利受傷，今晚勢再次挺身而出率銀河艦隊躋身決賽，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。

（香港時間周四凌晨0:30開賽）

        賓施馬歷來三次代表皇馬出戰世冠盃都有不俗表現，三屆賽事累積入三球，其中一六年決賽對鹿角更貢獻入球和助攻各一，領軍加時大勝4:2。除了這名法國前鋒，銀河艦隊歷來只有另外三將在這賽事士哥，惟加里夫巴利因傷上陣成疑，中場艾斯高不受主帥蘇拿利重用，故前者和隊長沙治奧拉莫斯勢肩負破網重任。

賓施馬獵「鹿」專家

　　鹿角上一圈克服半場落後劣勢，3:2反勝瓜達拉哈拉盡顯鬥心，惟實力無疑跟皇馬有所距離。加上各賽近三戰勝和負各一狀態平平，該隊受讓兩球亦靠不住，還是敲「客勝」為妙。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd