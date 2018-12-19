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﻿紅魔賠四億炒狂人

2018-12-19 列印
  三年零一日後，摩連奴再食無情雞！曼聯剛於周日英超作客1:3不敵利物浦後，球會無懼盛傳要賠償四千萬鎊（約四億港元），周二宣佈解僱這名葡萄牙名帥。會方立即安排助教卡域克暫時領軍，並會在今明兩日內聘請看守領隊，有傳熱門人選是白蘭斯或蘇斯克查，同時會招攬下季正式上班的新帥，消息指施丹才是真命天子。
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