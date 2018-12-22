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﻿巴利爭做世冠入球王

2018-12-22 列印
　　皇家馬德里射手加里夫巴利在世界球會冠軍盃四強大演帽子戲法，領軍3:1擊敗鹿島鹿角殺入決賽力爭三連霸，同時只欠一球更可追平前隊友C朗拿度在此賽事的入球紀錄。今晚為公為私，此子勢率銀河艦隊打敗東道主阿聯酋冠軍艾阿恩捧盃。（開電視77、有線622、602台周日凌晨0:30直播）

　　加里夫巴利周三世冠盃四強短短上陣六十分鐘，便成為一五年的蘇亞雷斯、一六年C朗之後，第三位在此賽事連中三元的球員。此子歷來世冠盃累積六球，僅次於七球的C朗，豪言今晚在公在私也要傾力領軍封王︰「我目前狀態良好，今戰盡可能發揮出最佳水準助球隊報捷。」

　　主辦國阿聯酋超聯盟主艾阿恩資格賽鬥FC威靈頓和四強挑戰河床更要戰至互射十二碼階段才擊敗對手，消耗體力甚巨，今晚一戰難再創造奇跡。
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