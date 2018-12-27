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﻿修頓高唱歡樂頌 慶祝3連「聖」

2018-12-27 列印
        修咸頓自新帥夏辛侯爾上任後，成績節節上升，前鋒丹尼艾格斯亦愈戰愈勇，連續兩輪英超均有進帳領軍連勝。今晚聯賽聖誕快車主場出擊，聖徒有力擊退傷兵滿營的韋斯咸開主勝。(Now621台周五凌晨3:45直播)

        新帥夏辛侯爾指揮下，聖徒近兩輪英超先後擊敗阿仙奴和哈特斯菲爾德，取得今季聯賽首次連勝。中場史超活岩士唐大讚這名奧地利籍新帥︰「他令球隊更具組織，球員亦較之前更加團結。」除了新帥夏辛侯爾外，修咸頓復甦亦有賴上述兩戰入三球的前鋒丹尼艾格斯，今晚可望乘勝追擊三連勝。

新帥發功 殘錘難救

　　韋斯咸上仗主場0:2不敵屈福特，英超四連勝走勢中斷之餘，更有守將法比安巴貝拿傷出。加上原有的阿拿奧杜域、蘭仙尼等多名主力，鐵錘幫傷兵滿營，在快車賽期可謂禍不單行，今仗作客更難逞強，主勝可取。

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