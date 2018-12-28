﻿勝利「威」得起

儘管中場本田圭佑因背傷避戰，墨爾本勝利仍有前鋒托禾倫可為肩負士哥重責。這名前瑞典國腳近三場澳職攻入三球，主帥梅斯卡特也盛讚此子屬頂級前鋒。勝利今仗續有托禾倫肩負士哥重責，可望領軍主場大勝不擅遠征的威靈頓鳳凰，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now639、有線615、655台今午4:50直播）



今季澳職為墨爾本勝利貢獻五球三助攻的本田圭佑，今場將因背傷缺陣，幸而該隊仍有狀態大勇的鋒將托禾倫攻堅，他連續三場聯賽均入一球，領軍期間錄得兩勝一和，教練梅斯卡特直言：「本田仍無法上陣也好，己隊還有托禾倫這名頂級射手。」適逢勝利近三場聯賽地頭出擊全勝，今仗托禾倫勢於主場接連士哥領軍大勝。



托禾倫領兵襲鳳凰



威靈頓鳳凰向來不擅作客，跨季對上九場聯賽只錄得一勝一和七負，期間還狂失廿一球。況且，該隊近四次澳職造訪勝利僅一勝三負，今仗再訪凶地恐怕難逃大敗，寧取「主勝」。