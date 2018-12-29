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﻿卡尼火熱 刺客屠狼

2018-12-29 列印
  熱刺有哈利卡尼和孫興民等鋒將腳風大順，最近火力全開，攀升至英超次席。今晚聯賽乘勝追擊，該隊作東可望大勝客戰表現平平的狼隊，讓球主客和讓一球「主勝」穩開。（Now621台今晚11:00直播）

  在聖誕快車期間，熱刺先後大勝愛華頓及般尼茅夫，更超越曼城進佔次席。該隊在這兩戰合共轟入十一球，當中除了獨取三球的哈利卡尼值得留意外，孫興民亦連續兩仗梅開二度，近七輪聯賽貢獻七球一助攻，領隊普捷天奴大讚這位即將一月出戰亞洲盃的南韓國腳︰「此子為球隊帶來無與倫比的貢獻，希望他可以一直維持高水準發揮。」

  相反，狼隊近期客戰演出失色，英超近五次遠征僅一勝兩和兩負，而且每仗均有失球，造訪氣勢如虹的熱刺只望輸少當贏，「主勝」無問題。
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