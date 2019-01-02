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﻿2019自由新魔

2019-01-02 列印
        蘇斯克查接掌曼聯帥印後，讓球員自由進攻成功解放攻力，四位鋒將保羅普巴、連格、安東尼馬迪爾和拉舒福特表現出眾。「新魔四俠」今晚再次聯手，勢作客摧毀紐卡素的脆弱防線，助紅魔以四戰全勝姿態完成英超聖誕新年快車之旅。

（Now621台周四凌晨4:00直播）

        看守領隊蘇斯克查接手後，讓球員在進攻時擁有自由度，球隊攻力立即解放，於三輪英超狂轟十二球。左翼馬迪爾無束縛地在前線各位置出現；中鋒拉舒福特亦不停走動拉扯空位，展示其靈活性和個人技術；中場連格更恍如自由人在鋒線尋找進攻機會。

奔放狂攻誓拆「紐」

　　而普巴就是「新魔四俠」中表現最出色一人，出任進攻中場後連續兩仗英超梅開二度。連格矢言球隊進攻時沒有拘束：「普巴可自由創造機會，大家都可以發揮創意。」主隊喜鵲近七輪聯賽失十一球，今仗勢難抵抗「新魔四俠」。
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