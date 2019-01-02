（Now621台周四凌晨4:00直播）
看守領隊蘇斯克查接手後，讓球員在進攻時擁有自由度，球隊攻力立即解放，於三輪英超狂轟十二球。左翼馬迪爾無束縛地在前線各位置出現；中鋒拉舒福特亦不停走動拉扯空位，展示其靈活性和個人技術；中場連格更恍如自由人在鋒線尋找進攻機會。
奔放狂攻誓拆「紐」
而普巴就是「新魔四俠」中表現最出色一人，出任進攻中場後連續兩仗英超梅開二度。連格矢言球隊進攻時沒有拘束：「普巴可自由創造機會，大家都可以發揮創意。」主隊喜鵲近七輪聯賽失十一球，今仗勢難抵抗「新魔四俠」。
針對不法份子在節慶日子誘使青少年吸毒，警方元旦日凌晨突擊搜查尖沙咀兩間樓上吧，檢獲一批毒品，包括用作迷姦的「Happy粉」，並起出利刀、盾牌等武器，拘捕十九名男女。 警方油尖警區反黑組聯同西九龍機動...
2019-01-02
四川峨眉山高山區前日有約上千名遊客，因冰雪交通限速，等待兩三個小時仍無法下山，被迫在山上飢寒交迫下度過除夕。 不少市民也在網上反映被困在峨眉山上，有網民表示：「二○一八年最後的夜晚，我們被困在峨眉山上下不來了，想哭。」有網友怒斥道：「下山幾個小時了都沒動靜，候車室擠得恐怖。」從上載的圖片和片段中可以看到，候車室內擠滿了人。 有女乘客指，她和家人元旦假期從上海到峨眉山旅遊，三十一日上午九時半抵達峨眉山腳，隨後乘坐景區觀光車上山頂遊玩。下午五時左右，一行人步行下山到了雷洞坪候車室等待乘車返回，誰知一等就等了三個小時，「候車室裏密密麻麻全是遊客，又冷又餓。」 峨眉山景區管委會工作...
2019-01-02
在除夕夜世界各地接連發生恐襲疑雲，日本東京原宿街頭甫踏入新年就發生汽車撞人群事件，造成九人受傷；英國曼徹斯特的維多尼亞火車站月台有一名男子持長廚刀施襲，期間大叫「真主」，並刺傷三人。 日本東京原宿街頭於周二當地時間零時十分（香港時間十一時十分）左右就發生汽車撞人群事件，事發地點是距離新年參拜熱門地點明治神宮不遠的原宿竹下通，疑犯駕駛排氣量約六百六十六CC的輕型汽車，在靠近JR原宿站附近的竹下通逆向行駛，造成九人被撞，其中一名男大生重傷昏迷；另外七人分別是十多歲到五十多歲男子，當中四人受重傷。 棄車逃走的男子之後打傷一名男性目擊者，男子事後被捕，自稱名為日下部和博，居住地與職...
2019-01-02
九龍塘豪宅樓市近月仍然在低位徘徊，主要是區內放盤業主普遍持貨力強，調整叫價相對理性，而買家遇上「啱價」放盤才願意斥資入市。例如，牛津道1號有洋房叫價低於銀行估值，即吸引本地買家以逾1.7億買入。 ...
2019-01-02
新一年展開，股市踏入2019年第一個交易日，受中美貿易談判取得進展的消息刺激，港股及美股周一（2018年12月31日）齊反彈，惟分析看淡港股2019年開局表現，預期反彈浪或無以為繼。恒指周一收報258...
2019-01-02
蘇斯克查接掌曼聯帥印後，讓球員自由進攻成功解放攻力，四位鋒將保羅普巴、連格、安東尼馬迪爾和拉舒福特表現出眾。「新魔四俠」今晚再次聯手，勢作客摧毀紐卡素的脆弱防線，助紅魔以四戰全勝姿態完成英超聖誕新年快車之旅。 （Now621台周四凌晨4:00直播） 看守領隊蘇斯克查接手後，讓球員在進攻時擁有自由度，球隊攻力立即解放，於三輪英超狂轟十二球。左翼馬迪爾無束縛地在前線各位置出現；中鋒拉舒福特亦不停走動拉扯空位，展示其靈活性和個人技術；中場連格更恍如自由人在鋒線尋找進攻機會。 奔放狂攻誓拆「紐」 而普巴就是「新魔四俠」中表現最出色一人，出任進攻中場後連續兩仗英超梅開二度。連...
2019-01-02
藝術形式無限大，書本也是表現藝術的好媒介！為了讓公眾認識藝術書籍，香港藝術書展《Booked》將於1月11日（五）至13日（日）在大館當代美術館舉行，籌備約三年，雲集全球及本地五十多家出版單位，書迷不...
2019-01-02
《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚假會展舉行，全晚頒發43個獎。曾11度奪「叱咤樂壇女歌手」金獎、兩度獲「我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇至尊唱片」殊榮的天后容祖兒，昨晚首奪「至尊歌曲大獎」，橫...
2019-01-02
元旦新聞平淡，也有微言大義的。昨天一共有五名嬰兒搶閘在二○一九年零時後出生，元旦BB是年初的例牌軟性新聞，為人父母多希望新生子女健康成長，快快樂樂，但昨天有記者「嚴肅」處理這宗新聞，引用一項國際性調查指香港瀰漫悲觀情緒，問首名元旦BB父母，是否擔心子女在悲觀氛圍中成長，亦有記者問香港環境並不快樂，會否擔心下一代不快樂？ 這名爸爸的回答得體，大意指父母以身作則，只要自己積極生活，子女會受感染，性格也會變得正面。至於子女將來快不快樂，最重要讓他們做自己歡喜的事，自然活得開心。訪問的記者，較為年輕，是否反映當下年輕人悲觀看前景？而有一定社會經驗者則較務實？ 不論如何，事實是香港生...
2019-01-02
筆者年少時曾幻想當騎師，可惜身高體重早已超標，看過不少關於騎師的日常飲食介紹後，更加確認自己並非騎師材料。 騎師陣上體力消耗甚大，但同時又要控制體重，當中苦況，實非外行人所能領會。部分外籍騎師如布達德及郭能等，身形相對高大，更往往因未能策騎輕磅馬而直接影響成績。 馬會公佈騎師的最低負磅，其實已差不多達到騎師們的體重下限。不少騎師均表示，若要保持該磅位，可能賽日前要節食，甚至賽事期間焗汗減磅。 故此，若發現騎師揀選超磅馬上陣，已間接反映對該駒的重視。如上周末潘頓的「天池怪俠」及蘇兆輝的「電玩皇者」，分別超一磅及兩磅上陣，結果取得一贏一位。既然騎者心中有馬，投注時必須考慮。 燈...
2019-01-02