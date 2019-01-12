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﻿傷重決意收山 梅利溫網絕唱

2019-01-12 列印
  英國網球好手梅利周四宣佈計劃於今年溫布頓網球公開賽後退役！此子與費達拿、拿度和杜高域合稱網壇「四大天王」，不過他職業生涯六次屈居大滿貫亞軍，當他於一六年底成為英國史上第一位登上世界第一的球員後，便一直受臀部傷患困擾，如今更因此考慮退役，可算時不與他。

　　正備戰澳網的梅利周四聲淚俱下地表示打算於今夏退役：「我的臀部傷患很嚴重，甚至連平日穿襪子也會感到痛楚。這令我無法享受網球，今屆可能是我最後一次出戰澳網了，我希望可於溫網結束職業生涯，不過我不確定能否再忍痛多幾個月。」

　　梅利（左圖）宣佈退役的消息震撼網球壇，眾多球星亦即時於社交網絡發文向梅利致敬，已退休的美國名將魯迪克表示：「梅利是一名傳奇，他是溫網和英國網球史上的重要人物。」
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