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﻿國足南韓和味濃

2019-01-16 列印
  亞洲盃C組矚目的中韓大戰，今晚在阿聯酋阿布扎比爆發，兩軍為爭奪小組首名肯定不遺餘力。不過中國有首席前鋒武磊受傷，而太極虎射手孫興民剛歸隊亦未必正選上陣，令雙方都難有必勝把握，一於冷敲和局。

（Now672台、FOX+今晚9:30直播）

　　中國與南韓在C組分別兩戰全勝，而國足就以較佳得失球暫列榜首，今晚交鋒將關乎首名資格。然而，國足前鋒武磊肩傷嚴重，今晚上陣成疑，守將石柯透露︰「己隊已經晉級，今晚陣容肯定會變。」而南韓兩戰全勝也好，但期間只入兩球，黃義助、池東沅等鋒將把握力欠佳，浪費不少良機。該隊今仗雖有孫興民歸隊，但此子經過舟車勞頓後據報極其量只會後備上陣，難幫助球隊解決攻力，所以一於敲和。
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