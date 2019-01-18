﻿尖刀遇作客蟲 「基」不可失

（Now632台周六凌晨4:00直播）
安祖路爾斯近期腳風正順，領軍於不同戰線近五仗取得兩勝兩和一負，其中西甲主場1:2不敵巴塞隆拿實屬非戰之罪。眼見該名西班牙鋒將今季各賽事入十球撐起球隊，教練波達拿斯喜言：「他頭頂腳踢同樣了得，是不可多得的前鋒。」
艾拉維斯兵殘難靠
艾拉維斯今季依靠主場取分，作客各賽事近六次遠征僅得一勝一和四負。該隊仍有中場祖尼及後衛迪高伊利等主力養傷，故今晚作造訪基達菲恐怕凶多吉少，捧主勝為妙。
網絡世界，無奇不有，家長要小心留意子女上網，以免被不法之徒引誘。本報偵查發現，有網站開宗明義教女士如何在公眾地方防範偷拍狂，卻上載大量裙底春光照片及短片，疑公諸同好，涉嫌扮伸張正義，實際連結偷拍癖好族...
2019-01-18
昨日是前中共總書記趙紫陽逝世十四周年，今年亦是六四事件三十周年，當局在趙紫陽故居外戒備森嚴。據報，當日清晨開始已有大批公安車戒備，附近巷道企滿警察，而國內多名異見人士更被中國當局連日監控。 昨日，趙紫陽位於北京富強胡同的故居附近，有大批守衛和公安車嚴密戒備。 據報，當日清晨開始已有大批公安車戒備，而附近的街道亦企滿警察。故居附近的馬路口亦有制服人員檢查路人的證件，而故居大門外亦同樣有人把守，所有人都要出示身份證明文件才可以出入。 現場可見，趙紫陽的故居內放滿鮮花亦擺放有悼念冊。 在這敏感的日子，國內多名異見人士被中國當局連日監控。內地知名獨立記者高瑜、維權人士胡佳等，前日一...
2019-01-18
近日，美國緬因州韋斯保克市的普利桑普斯科特河（Presumpscot River）上出現巨型「冰盤」奇觀，直徑長達九十一米。 嚴冬季節，不少河流河面都會結冰，構成奇景。美國緬因州韋斯保克市（Westbrook）一條河道上，近日水面上出現一個直徑近百米的巨型冰盤，它漂浮在河面上緩緩自轉，似乎還會越轉越大。有網民將它比作冰凍版的「麥田圈」，還有人說是外星人的傑作。 事實上，這只是一種特殊的自然現象。這種圓形冰片通常形成於嚴寒地帶河流的彎曲處，由於河流水溫變化，水流在這裡會形成漩渦，切斷冰面並帶動其旋轉，將冰塊逐漸「磨」成了冰圈。 一般科學家觀察到的冰盤直徑不會超過十五米，但這次...
2019-01-18
據星島地產網報道，二手紛錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣3座中層H室，面積524方呎，兩房間隔，望海景，原叫價650萬，議價後以618.8萬易手，呎價11809元。原業主於1...
2019-01-18
摩根士丹利業績不及預期，拖累銀行股下跌，美股在連升兩個交易日後，周四早段升勢不繼，惟市場觀望金融企業盈利及中美貿易談判進程，大市跌幅受限，杜指曾挫118點，納指和標指亦分別跌31點和9點。 杜...
2019-01-18
基達菲各賽事近五場錄得兩勝兩和一負，鋒將安祖路爾斯期間收錄四入球一助攻，此子不同戰線也合共攻入十球成球隊神射手，主帥波達拿斯直言他是不可多得的前鋒。基達菲今晚西甲續有他肩負士哥重責，有力擊敗不擅遠征的艾拉維斯，主勝去馬。 （Now632台周六凌晨4:00直播） 安祖路爾斯近期腳風正順，領軍於不同戰線近五仗取得兩勝兩和一負，其中西甲主場1:2不敵巴塞隆拿實屬非戰之罪。眼見該名西班牙鋒將今季各賽事入十球撐起球隊，教練波達拿斯喜言：「他頭頂腳踢同樣了得，是不可多得的前鋒。」 艾拉維斯兵殘難靠 艾拉維斯今季依靠主場取分，作客各賽事近六次遠征僅得一勝一和四負。該隊仍有中場祖尼...
2019-01-18
在家簡單燒烤最怕搞到滿屋油煙，有台灣品牌就推出流動式抽油煙機，外觀儼如座枱燈，實試後發現好「抽」得！ 文：阿卓爸爸圖：褚樂琪產品查詢：3468 5197 附設活性碳濾網 很多人都不願意在室內燒烤，原因...
2019-01-18
阿Sa（蔡卓妍） 15年憑電影《雛妓》獲得多個電影提名及獎項，她戲中講粗口及情慾戲絕對是從影以來大突破。不過，阿Sa呢套未算激，新作《非分熟女》肯定再令大家譁然，她演有性障礙的「小敏」，不單有自慰戲，...
2019-01-18
一對女同性戀者代在獄中相識友人照顧女兒，竟以殘忍手法向女童施虐。法官昨天就案件判刑，斥兩被告針對女童脆弱部位狠下毒手，是「惡意的洩憤」，分別判兩人入獄兩年十個月及兩年八個月。在審訊過程披露的施虐手法，駭人聽聞，跡近泯滅人性。要防止類似虐兒案重演，政府必須擴大現有託兒服務。 這宗虐兒案中兩名被告和母親，各人本身都面對問題，在個人能力、資源和情緒上未必適合照顧幼兒，但生活逼人，母親無從選擇，唯有找他人看管女兒，但所託非人。為了女童的福祉，各人應向社工求助，不幸地，三人沒有這樣做，結果女童承受了苦果。 社署有責任介入類似個案，透過加強宣傳，讓更多人了解，若自己無力照顧兒童，可以向...
2019-01-18
馬會昨日公佈三月份的賽程表，包括三月二十三日在從化馬場舉行，將不會受注的「純演示性速度馬術比賽」的暫定安排。當日五場均為草地賽事，計為三班千二米、四班千二米條件特別賽（供在港出賽五次以上、季內未勝馬參加）和二千米長途賽，以及五班千八米，賽事名稱則於稍後公布。另外為了舉行今次示範賽，從化馬場將先在二月二十三日的星期六先舉行一次賽事綵排，所有騎師如有需要，都要前往當地參加。 此外，馬會將在三月十日舉行一場二班泥地一六五○米比賽，相信將是苗禮德馬房的「烽煙四喜」要取分爭取獲邀遠征杜拜的最後機會。另外，方廄「川河尊駒」已報名在杜拜世界盃嘉年華賽期上陣，最快將在二月十四日出戰泥地千六...
2019-01-18