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﻿意超王勢難擋C朗割禾

2019-01-21 列印
        C朗拿度剛為祖雲達斯拿下他加盟後的首個錦標，不過這個葡萄牙球星未有自滿，揚言要繼續為老婦人爭取更多佳績。此子狀態及戰意十足，今晚意甲迎戰包尾大幡基爾禾定不手軟，讓球主客和讓兩球「主勝」照樣去馬！

（Now638台、有線614、654台周二凌晨3:30直播）

        C朗上場意大利超級盃一箭定江山擊敗AC米蘭，贏得轉投祖雲達斯後的首個錦標，這位星將今季表現有目共睹，但他仍警惕自己要打醒十二分精神︰「雖然己隊處於意甲榜首，但聯賽之路仍相當漫長，絕不能鬆懈。」

拒絕自滿繼續掃冠

　　剛捧盃的祖雲達斯士氣正旺，相反基爾禾正處於積分榜包尾，今季聯賽九輪客戰只得四和五負不勝，今晚到訪各賽事作東五連勝的老婦人凶多吉少，「主勝」無問題。
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