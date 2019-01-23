  • 2019年1月23日 星期三
  • 14º
  • 58%
熱門： 流感擴散性骨肉瘤4000元吳若希新年

日報新聞 > 體育

﻿紅黑軍退租 希古恩上「車」

2019-01-23 列印
  AC米蘭周一意甲作客2:0輕取熱拿亞，但射手希古恩沒有披甲，據報他已飛抵倫敦接受車路士的體測，如進展順利最快可望於明晚英格蘭聯賽盃四強次回合主場鬥熱刺時披甲。

　　據報AC米蘭已落實從熱拿亞簽入波蘭中鋒比亞迪克替代，隨即把希古恩退租回祖雲達斯，後者再將此子借予車路士半季。若他期內於英超攻入十五球，或領軍取得英超第三，又或者率隊奪歐霸，而自己本身達到既定數字入球，藍獅便需續借一年或買斷。消息人士指這名三十一歲前鋒周二飛抵倫敦，然後立即接受體測和簽約，最快明晚聯賽盃四強次回合鬥熱刺可披甲，成球隊扭轉首回合落後一球的希望。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd