﻿莎拉接戰個人爭先賽 絕速衝金

昨於香港單車館揭開戰幔的場地單車世界盃香港站，港隊星將李慧詩今午將出戰女子爭先賽，她除了要活用戰術應付不同對手，更要把近年取得突破的「絕對速度」呈現香港觀眾眼前，力求在主場狂爆衝金！



李慧詩(Sarah)昨於香港站登場，雖然夥拍隊友李燕燕在女子團體爭先賽初賽只排第十一位出局，但她今午一時將出戰主項女子爭先賽，誓要展現絕對速度！前港隊「鐵血女車神」黃蘊瑤形容，每名車手在起步後加速到最大極限時，所維持的最高速度就是「絕對速度」：「Sarah這類富經驗的選手能最擅用鑊場斜度和角度加速，提升絕對速度，爭先賽資格賽的200米計時賽就最能充分展現。」



Sarah上年七月便於日本長野國際場地單車盃上刷新200米計時賽亞洲紀錄，總教練沈金康早前亦大讚愛徒的200米絕對速度有利在爭先賽爭取好成績：「她的速度近年更快更穩定，加上她的爆發力有助在爭先賽爭取主動，戰術更具侵略性。」



李慧詩：要破世界紀錄



不過，爭先賽並非靠「爆」便可取勝，場地單車世界盃籌委會主席仇多明認為，爭先賽的重點是車手必須運用適合戰術應戰：「車手每場賽事也要製定一對一戰術，只要量化不同對手的競賽方式，努力進行模擬演練後的獲勝機會更大。若Sarah能做到這點，深信她將無敵手。」



刷新亞洲紀錄後首度重回主場出戰爭先賽，Sarah早前透露一九年的目標是打破200米計時賽的世界紀錄。今次在香港市民的支持下，她誓要讓主場粉絲體驗何謂絕對速度，仇多明更建議觀眾：「車手在全速衝刺時觀眾可盡情狂呼，讓在忘我狀態下的港將們增添一份熱血！」