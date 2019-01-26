﻿拿玻里客勝得「米」

拿玻里前鋒米利克近期腳風大順，過去三場各賽事共入四球領軍全勝，今晚意甲作客AC米蘭有力率隊再取三分。再者紅黑軍團剛送走主力射手希古恩，新加盟的比亞迪克初來埗到需要時間融入，今仗勢被波蘭隊友米利克比下去，一於支持客勝。（Now638台、有線614、654台周日凌晨3:30直播）



拿玻里不同賽事三連勝，波蘭前鋒米利克應記一功，此子期間轟入四球，獲教練安察洛堤大讚︰「只要他遠離傷患，絕對是一名一流射手。」此外，早前停賽的鋒將恩斯治尼、中堅高列巴尼今晚復出，前者近七次意甲鬥AC米蘭入五球，今晚可望聯同米利克再次攻破對手大門。



而紅黑軍團提早放走今季意甲入六球的首席射手希古恩，雖然他們立即從熱拿亞簽入新晉波蘭中鋒比亞迪克取代，但此子僅加盟兩天需要時間適應新東家體系，加上AC米蘭近三輪意甲作東僅得勝和負各一，今仗主場出擊也沒有優勢，一於直取客勝。