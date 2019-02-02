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﻿老婦人反底去「馬」

2019-02-02 列印
  祖雲達斯周三強陣出擊，但作客竟0:3大敗予阿特蘭大在意大利盃八強止步，將帥知恥近乎勇，異口同聲表示要在今晚意甲重上勝軌，教練艾歷基更向球迷保證會盡快反彈︰「己隊明顯不在狀態，不值得晉級，但我不認為球隊會一直沉淪下去。」再者，除了基迪拉及比真歷在上仗復出外，主帥艾歷基亦證實前鋒文迪蘇傑可在今晚候命，該隊兵源充足定可延續各戰線主場六連勝強勢。相反，到訪的帕爾馬近況表現飄忽，正好讓老婦人一吐污氣，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！

（Now638台、有線614、654台周日凌晨3:30直播）
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