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老婦人反底去「馬」
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今夏分段推 費用不變 新電子護照 維港夜景變防偽特徵
新歲將至，政府部門紛紛舉行「年結」，昨日入境事務處舉行工作回顧，宣佈今年將推出新一代電子護照系統，浮凸防偽圖案技術更先進，預計今年第二季分階段推行。處方亦公佈香港去年全年出入境人次逾三億，再創新高。訪...
2019-02-02
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習特會或月底舉行 中美貿談取得重要進展
中美兩國官員在華盛頓經過兩日高級別經貿磋商後，雙方均表示取得重要進展。副總理劉鶴指，中方會購買多五百萬噸美國大豆，會後他向特朗普轉交國家主席習近平的親筆信，信中指習近平希望與特朗普會面。 中方形容討論坦誠、具體、富有成果；白宮則指，兩國進行有效談判。副總理劉鶴在會談後，到白宮橢圓形辦公室與特朗普會面，並轉交習近平親筆信。 特朗普向記者讀出國家主席習近平信件，指習近平希望與他會面，呼籲中美各讓一步，令雙方能夠在下月一號限期前達成協議。中方提議，特朗普本月底與北韓領袖金正恩會面後，轉至海南與習近平會面。特朗普說，不排除這個可能，強調會與習近平見面一、兩次，他有可能在佛羅里達州的...
2019-02-02
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寵物失聲打噴嚏呼吸難 曼谷毒霧霾市民咳血流鼻血
農曆新年旅行注意!泰國首都曼谷籠罩在有毒霧霾中近一個月，連學校都要停課。而當地更有市民因而現流鼻血、咳血、眼睛充血等徵狀。 泰國曼谷霧霾污染嚴重，英國《每日郵報》報道，曼谷有市民在網上分享了打噴嚏出血...
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文禮苑洋房寧靜寫意
文禮苑坐落深水灣道，依山而建，清一色洋房設計，私隱度高。是次介紹其中一個雙號屋，面積3160方呎，坐向西南，外望壽臣山一帶山景，被翠綠山巒包圍，寧靜舒適，並內置天台，可供種植花草植物，盡享綠色悠閒生活...
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財新PMI遜預期 港股失利跌11點
港股繼上月跑贏全球主要股市後，恒指2月開局失利。市場憧憬中美貿談取得巨大進展，恒指高開250點，報28193點，為全日高位，亦創自去年8月30日以來新高。 A股收爐狗年大插 惟其後受財新公佈的上月中國PMI降至48.3差過預期，以及人民幣匯價回落影響，恒指掉頭向下，最多挫139點，低見27802點，尾段跌幅收窄，收跌11點，報27930點，但全周計仍有361點進帳。國指則升28點，收報11063點。大市成交金額約910億元。 內地股市狗年收爐，總結狗年，滬指累挫18.16%，高位3335點，低位2440點；深成指數則挫26.34%，高位11335點，低位7011點。 藍籌股...
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夏神懶理沙尼批評 大炒吐烏
年廿八洗邋遢，車路士鋒將夏薩特也矢志洗去近期的烏氣。藍獅內部不和浮面，主帥沙尼更將矛頭指向自去年夏天起受到皇家馬德里注視的夏薩特，不過這名比利時國腳直言自己不在意批評，只想用表現協助球隊取勝。為證明自己心繫球隊，此子今晚英超主場勢領軍大勝哈特斯菲爾德一洗頹氣，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （Now621台今晚11:00直播） 上仗英超車路士以0:4大敗給般尼茅夫，領隊沙尼一方面賽後跟眾將作閉門傾談一小時，另一方面又批評夏薩特。這名廿八歲翼鋒自去年起，就被「銀河艦隊」視為頭號目標，近日還傳出他今夏便會投奔西班牙，沙尼直言：「雖然我想他留隊，但夏薩特已經很成熟，如果他...
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CP值爆表！ 情人節時尚智選
情人節將至，又是考考各位情侶心思的時候，潮牌Select Shop Twist於即日起推出情人節減價優惠，多款精選潮袋、絲巾、領呔等配飾會以低至三折發售，型男潮女不難找到心水選擇。 今次推出的情人...
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青雲欣然扮衰格 張家輝深不可測 麥兆輝揭《廉政風雲》兩大影帝底牌
兩大影帝劉青雲、張家輝及兩大影后林嘉欣、袁詠儀演出的英皇電影賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》，將於豬年大年初一上畫，該片編劇及導演麥兆輝直言，雖然對手眾多，但這絕對是一個好檔期，「新年應該是看有質素的電影，...
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巴士的點評——大豆打人牙骹軟 協議講到似層層
一月三十一日，中美貿易代表團經過兩天的艱辛談判，終於結束磋商。其後美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室，會見中國副總理劉鶴。雙方對是次談判定調，會談「取得重要進展」。 劉鶴在會面中轉交了國家主席習近平寫給特朗普的一封信（白宮披露了習主席信件原文和會見對話紀要：goo.gl/Xvv88b）。習近平在信中說，希望兩國本着互利共贏的精神，各讓一步，早日達成協議。他說特朗普隨時可以用各種方法接觸他。特朗普就話，他計劃和習主席再會面，期望在兩人會面時達成「歷史上最大的協議」。 今次會談的結果比較正面，可以從三個方面看出來。 第一，有關大豆的對話。習近平在信中話：「總統先生，在我們上次電話...
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頭號目標——奇真存心搏殺
第八場三班一六五○米泥地。選「奇真」為重心馬之前，必先要釐清一點，就是雖然其評分已減至落班邊緣，但今仗不是以減分為目標。 我輩以賽績選馬之人，在猜測幕後鬥志時，很容易犯上一個錯，就是以己見加諸於人。有時對於一些賽績一般的馬，我們以蝕偏差的角度去衡量，可能會覺得若際遇轉好便有一爭之力，故一廂情願認為必是瞄準出擊；殊不知幕後看法可能很直接，見馬匹在陣上無威脅，便認定要先減分，所以出賽意圖可能根本是另一回事。 「奇真」過往以谷草一哩最為首本，今季卻一直集中跑田草，明顯就是以減分為目標，至於在172場次跑獲位置，純粹是遇上一組太弱的對手而已。現時已減至六十二分，正所謂家鄉在望之際，...
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