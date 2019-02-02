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﻿巴塞「捕蝠」迎新春

2019-02-02 列印
  巴塞隆拿中場菲臘比古天奴對上一個西甲入球已要遠數到去年十月，不過此子上仗西班牙盃梅開二度，自言已經重拾信心，更豪言會盡快結束聯賽入球荒︰「我之前一直努力奮鬥，現在再次士哥才讓我重新笑出來。目前我會繼續努力訓練，全力以赴發揮得最好，協助球隊取勝。」此子今晚聯賽可望聯同陣中兩大王牌美斯及蘇亞雷斯，在不擅客戰的華倫西亞身上爭取士哥，主勝值捧。

（Now632台周日凌晨1:30直播）

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