  • 2019年2月16日 星期六
  • 21º
  • 88%
熱門： 張繼聰謝安琪情人節李天翔紅衣女

日報新聞 > 體育

明星三分賽 居利兄弟內訌

2019-02-16 列印
　　NBA明星三分賽今年歷史性有兄弟同場較量，勇士射神史堤芬居利與效力拓荒者的弟弟薛夫居利內訌。薛夫居利淪為浪人多年，誓言要把握機會擊敗哥哥，揚名天下。（明星賽周末香港時間明早9:00開始）

　　史堤芬居利曾先後三次帶領勇士問鼎總冠軍，兩次當選常規賽MVP，六次入選明星賽，反觀其弟薛夫今季才在拓荒者打出一片天，平均交出六點二分雖不能與二十八點六分的咖喱仔相比，不過高達四十六點五巴仙的三分命中率更勝兄長的四十四點四巴仙，故誓言要打敗哥哥：「我們的實力接近，以往與他比賽亦很刺激，今次我要擊敗他一證實力！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd