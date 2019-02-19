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﻿居利明星騷 背樽搶風頭

2019-02-19 列印
  勇士球星史堤芬居利周日代表「安迪杜古普隊」出戰今年明星賽，全場雖只攻入十七分，球隊更以164:178不敵「勒邦占士隊」。

  然而這名勇士星將在比賽期間與「浪花兄弟」隊友奇利湯遜正面交鋒後不時做出鬼馬表情，又在完場前自製雙手反手入樽熱爆全場，贏得家鄉球迷歡心，甚至比起為「勒邦占士隊」貢獻三十一分，個人第二次當選明星賽MVP的杜倫更為搶鏡。
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