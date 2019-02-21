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﻿拜仁鐵桶陣激死高普

2019-02-21 列印
  拜仁慕尼黑自哥迪奧拿年代起變成傳控之師，但現任主帥尼高高華在周二歐聯十六強首回合卻領軍死守，包括要求助攻力強的兩閘甘美治（右）和阿拉巴全場固守，最終作客0:0成功悶和攻力強橫的利物浦。

　　紅軍教頭高普對球隊未能攻破拜仁鐵桶陣氣憤難下，賽後藉握手禮節問題埋怨尼高高華：「我想和高華握手，但他第一時間先和自己人握手，我好像山上的牛等待。」高華則無奈道這是英超和德甲的習慣不同。
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