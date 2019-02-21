紅軍教頭高普對球隊未能攻破拜仁鐵桶陣氣憤難下，賽後藉握手禮節問題埋怨尼高高華：「我想和高華握手，但他第一時間先和自己人握手，我好像山上的牛等待。」高華則無奈道這是英超和德甲的習慣不同。
拜仁鐵桶陣激死高普
紅軍教頭高普對球隊未能攻破拜仁鐵桶陣氣憤難下，賽後藉握手禮節問題埋怨尼高高華：「我想和高華握手，但他第一時間先和自己人握手，我好像山上的牛等待。」高華則無奈道這是英超和德甲的習慣不同。
當局接納覓地八選項 議員拒撐 收高球場建屋 恐地區交通逼爆
政府公佈全盤接納土地供應專責小組八項覓地優先選項建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場三十二公頃土地、加快發展棕地、以及交椅洲人工島研究等。對於收地會否面對司法覆核挑戰，發展局局長黃偉綸表示政府會坦然面對。...
2019-02-21
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遺體蓋黨旗習李送花圈 自由派元老李銳出殯
一百零二歲的中共自由派元老李銳告別儀式，昨天早上在八寶山革命公墓舉行。李銳遺體蓋黨旗，習近平、李克強等中央領導人亦有送上花圈。場內派發李銳夫人張玉珍的感謝信，稱李銳生前希望百年之後葬在湖南平江老家，回到父母身邊。她還希望外界不要再「消費」李銳。 李銳告別儀式於八寶山革命公墓東禮堂舉行。門口沒有橫幅和姓名，很多市民前來悼念，大部份是老人，眾人亦自攜鮮花。有別其他領導人的告別儀式，現場不准拍照，也沒有派發李銳生平。李銳遺體覆蓋黨旗，國家主席習近平、總理李克強、中央組織部部長陳希、前總理朱鎔基等亦有送上花圈。 遺孀促外界勿消費丈夫 場內派發李銳夫人張玉珍的感謝信，信中寫道，由於李...
2019-02-21
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連帽衣設計引上吊聯想 Burberry道歉下架
英國時尚品牌Burberry一款連帽衣的繩結設計酷似上吊的套索，引發爭議，連Burberry的模特兒都批評這款設計極為不妥，指「自殺不是時尚」。Burberry事後公開道歉。 發出抗議的模特兒甘迺迪（Liz Kennedy）替Burberry於上周日舉行的倫敦時裝周行天橋，雖然她沒有穿上這件爭議性連帽衣。但她表示對於參加這場表演感到「羞恥」，看到那件衣服，讓她回想到家人自殺的過往，相當不好受。 甘迺迪發出批評後，Burberry的網站與社交帳號已經移除這件衣服的相關宣傳照。Burberry創意總監蒂希（Riccardo Tisci）事後發表聲明致歉說：「對於時裝表演上的某件...
2019-02-21
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屋苑紛錄議價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城海天閣低層H室，面積760方呎，3房連套房間隔，原先叫價1800萬，減價至1380萬易手，呎價18158元，原業主於0...
2019-02-21
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捉緊大灣區發展機遇 領展66億購深圳商場
近期頻頻有「大刁」的領展（823），昨天又公佈進行首個深圳收購計畫，以66億元人民幣買入位於深圳福田核心商區的新怡景商業中心，領展將以內部資金或現存借貸安排來支付交易作價。上述物業除成為領展於深圳首個...
2019-02-21
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歐霸專家振士氣 藍獅去「馬」
車路士前鋒基奧特在歐霸特別醒神，分組賽至今共入五球。此子在今晚三十二強次回合主場對馬模前，更公開呼籲全隊要團結一致，今仗勢以入球助藍獅繼首回合後再下一城，以強勢晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」可取。（Now643台、有線656台、616台周五凌晨4:00直播） 近期藍獅陷入低潮，近五仗各賽事只得兩勝三負劣績。幸好他們在歐霸繼續神勇，上周三十二強首回合就憑巴克里及基奧特各入一球，2:1作客挫瑞超馬模，今戰回到主場可看高半線。前鋒基奧特同時呼籲隊友不要被近期的內訌及負面新聞困擾：「我在職業生涯一直要處理壓力。在這個時刻，你必須團結起來，保持樂觀態度。」藍獅在這項盃賽慣例會...
2019-02-21
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美國首試 600LT Spider聲色藝全
英國McLaren上周邀請筆者飛到美國Arizona，試駕兩款開篷超跑，包括快將於3月在港開售的720S Spider，以及這輛以賽道快飆享樂為本的限量版600LT Spider。文、部份圖片：彭志揚...
2019-02-21
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《荷里活》演「砵仔糕」街知巷聞 王子涵盼收視創新高 建議爸爸王晶拍續集
王晶監製、TVB熱播劇集《荷里活有個大老千》，自播出以來一直廣受觀眾歡迎，該劇的演員陣容鼎盛，當中包括老戲骨鄭則仕，王晶的女兒王子涵則在劇內飾演他的女兒丁小雨（砵仔糕）。王子涵自15年簽約TVB後首當...
2019-02-21
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社論——資助境外求診減人龍
本港公共醫療服務，多年以前曾被喻為勞斯萊斯式，但近年服務供不應求，已經失去這個美譽，反過來問題不少。最近冬季流感高峰期公院逼爆，前線醫護人員壓力爆煲，既凸顯人手短缺問題嚴重，而病人輪候診治時間亦愈拖愈長，苦不堪言。當局不能夠在一時三刻增加醫療服務名額，必須跳出思想框框，尋求新的解決方法。 昨天有網民在社交平台發文，慨歎父親患上坐骨神經痛及骨刺，每日須吃藥鎮痛，到公立醫院門診部求醫，竟排期三年才能見到醫生，他質疑若要接受手術，更加遙遙無期！這網民反問港府：「係咪想叫晒我哋啲香港人去大灣區睇醫生？」 網民口出怨言，可以理解，但當局對其提議，不應當作晦氣話，應作深入研究，探討其可...
2019-02-21
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順理成章——最新鮮小組睇漏眼
剛周日頭場賽事，賽後競賽小組就「君臨大地」跑過千二米處後的跑法而查問騎師黃皓楠，最後小組告誡黃皓楠，指他當時雖然已盡力執行策騎指示，但鑒於當時距離直路彎尚遠，而且馬群在該階段相對分散，他決定將「君臨大地」移離內欄時實屬過早。由此可見，騎師即使要遵照策騎指示在陣上發揮，也要懂得隨機應變。 如果以上述一場作標準的話，則在二月十日尾場賽事中，「最新鮮」在過了八百米處後不久的騎法也值得被查問。 該場前段步速甚快，首六百米段速已快達三十四秒七一，到了入彎時前領馬的速度也未見減慢，本來沿欄而馳的「最新鮮」大可繼續守在內欄，再待片刻才找空位上前，但事實上「最新鮮」卻一早被移出，結果整段直...
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