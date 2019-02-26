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﻿卡城快車博翻身 帶刀衛奪愛

2019-02-26 列印
        卡迪夫城領隊禾諾克在今晚英超快車主場對愛華頓前，公開呼籲全隊球員趕快重整旗鼓，求搶分逃出降班漩渦，擺出高昂戰意。適逢拖肥糖聯賽三連敗正值頹勢，卡迪夫城可望在近況不俗的帶刀侍衛班巴帶領下重返勝軌，主勝可敲。

（Now622台周三凌晨3:45直播）

        上輪英超主場1:5大敗給屈福特後，卡迪夫城兩連勝走勢結束，現排聯賽榜第十八位，領隊禾諾克呼籲球員要盡快重整旗鼓：「現時是我們再次振作的時候了。」幸好該隊近期有科特迪瓦中堅班巴化身帶刀侍衛，連續兩輪英超各入一球，今仗勢可領軍重回正軌。

拖肥三連敗兼啞火

　　客軍愛華頓近況低迷，上輪聯賽作客0:1不敵屈福特後已連輸三場，各賽事近六戰僅得一勝五負。而且他們近兩仗都沒有入球進帳，前線啞火難有作為，一於支持主勝。
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