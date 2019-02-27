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﻿ 「宮」兵爆發紅魔忌讓

2019-02-27 列印
  水晶宮近六場各賽事轟入十二球，攻力全面提升，當中以翼鋒韋費特沙夏腳風最順。這名廿六歲翼鋒今晚英超快車倒戈面對傷兵滿營的曼聯，有力領軍搶分，捧讓球主客和受讓一球「主勝」。

（Now624台周四凌晨4:00直播）

　　近六仗不同戰線水晶宮收錄四勝兩和，今季首度連續六仗不敗，期間合共轟入十二球，當中以韋費特沙夏腳風最順，近三輪英超共入四球，職業生涯首次連續三仗均有進帳。他豪言今晚倒戈亦不會放軟手腳︰「每次士哥我都會無比興奮，今晚也要繼續助球隊爭取分數。」

　　曼聯近況回落，近三場各賽事只有勝和負各一，上周日英超雙紅會更有安達靴里拉、桑馬達、拉舒福特和連格受傷，中前場共有六名傷兵。殘陣紅魔今仗造訪水晶宮勢難全取三分，一於支持「主勝」。
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