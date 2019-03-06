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﻿作客8連勝鼓動奇蹟 狂魔反「聖」

2019-03-06 列印
        射手盧卡古各賽事近兩場入四球，率殘陣的曼聯連勝。今晚歐聯十六強次回合，看守領隊蘇斯克查更挾領軍各賽事客軍八連勝的球會紀錄造訪巴黎聖耳日門，力圖克服首回合負0:2的劣勢奇蹟反勝晉級，逾五倍冷門客勝博得過。（Now643、有線656、616台周四凌晨4:00直播）

        紅魔上周六英超主場3:2險勝修咸頓後，近四場聯賽三勝一和，雖然陣中傷停人數多達十人，但盧卡古近兩場聯賽獨取四球，確保球隊鋒力。蘇斯克查也對愛將信心十足：「他具備射手質素，能左右開弓。」再者，曼聯作客八連勝創球會歷史，抗壓能力可見一斑。

PSG兵殘存隱憂

　　聖日耳門各賽事七連勝，包括歐聯十六強首回合作客2:0勝曼聯，近況不遜紅魔。可是，主將尼馬和卡雲尼繼續因傷倦勤，而且歐聯分組賽和淘汰賽七仗六戰未能保持清白身共失九球，防線難言穩固，所以今仗客勝有逾五倍分頭，一於博紅魔大勝神奇躋身八強。
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