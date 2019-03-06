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﻿剋星到！博羅馬雙殺波圖

2019-03-06 列印
  羅馬和波圖上周六各自在本土聯賽打吡大戰失利，兩軍將領異口同聲揚言要在今晚歐聯十六強次回合重響勝鼓。考慮到首都狼坐擁首回合主場贏2:1優勢，而且射手迪斯高又是對方剋星，料可乘敵軍急於搶攻領軍再贏一仗光榮晉級，直取客勝。

（Now644、有線602、662台周四凌晨4:00直播）

　　首都狼擁首回合贏一球的優勢，今仗大可先踢得較保守，相反波圖一定要搶攻求收復失地，後防難免會暴露更多空位。客軍前鋒迪斯高是波圖剋星，一一至一二球季效力曼城曾在歐霸三十二強次回合攻入對方一球、一二至一三球季又為藍月在歐聯分組賽，攻破當時效力皇家馬德里、目前為波圖把關的卡斯拿斯十指關，料此子可率隊反客為主，雙殺波圖打入歐聯八強。
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