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﻿ 蘇B歐聯英雄再征魯營

2019-03-16 列印
　　周四歐聯八強抽籤，二十年前助曼聯榮登三冠王的蘇斯克查，下月將領軍重返英雄地魯營球場大戰巴塞隆拿。

　　蘇斯克查在九九年歐聯決賽於魯營球場完場前近門破網，率曼聯2:1絕殺拜仁慕尼黑奪標，完成三冠王壯舉。這位功臣今日成為紅魔看守領隊，下月將領軍重返廿年前英雄地，在歐聯八強首回合作客巴塞。

　　至於巴塞王牌美斯的死敵C朗拿度，將率祖雲達斯於另一邊戰線鬥阿積士，令兩大球星有望在決賽上演夢幻對決。
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