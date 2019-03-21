﻿夏神胞弟博上位 紅魔雙翼拍「俄」

雖然比利時正陷傷兵潮，但翼鋒杜根夏薩特矢言乘機上位，要跟哥哥夏薩特拍住上。為了證明自己，杜根夏薩特今晚勢助歐洲紅魔於歐洲國家盃外圍賽I組首戰主場大勝俄羅斯，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。



（有線601、661台周五凌晨3:45直播）



繼中場穆沙丹比利及後衛梅尼亞因傷退隊，比利時射手盧卡古也因足踝受傷而上陣成疑。幸而，杜根夏薩特矢志上位，這名廿五歲翼鋒今季替慕遜加柏貢獻十二球和十一次助攻，揚言要跟哥哥夏薩特雙翼齊飛：「我天份不及哥哥，但靠努力追上他，希望能在國家隊合作無間。」



俄羅斯旨在試陣



俄羅斯今輪國際賽期試用小將為主，其中前鋒費奧多查洛夫及中場艾克美度夫等共四人未嘗為國家隊披甲。該隊各賽事近兩次遠征皆鎩羽而回，今仗恐怕難擋夏薩特兄弟領軍大勝，故「主勝」捧得過。