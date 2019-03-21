﻿夏神胞弟博上位 紅魔雙翼拍「俄」

（有線601、661台周五凌晨3:45直播）
繼中場穆沙丹比利及後衛梅尼亞因傷退隊，比利時射手盧卡古也因足踝受傷而上陣成疑。幸而，杜根夏薩特矢志上位，這名廿五歲翼鋒今季替慕遜加柏貢獻十二球和十一次助攻，揚言要跟哥哥夏薩特雙翼齊飛：「我天份不及哥哥，但靠努力追上他，希望能在國家隊合作無間。」
俄羅斯旨在試陣
俄羅斯今輪國際賽期試用小將為主，其中前鋒費奧多查洛夫及中場艾克美度夫等共四人未嘗為國家隊披甲。該隊各賽事近兩次遠征皆鎩羽而回，今仗恐怕難擋夏薩特兄弟領軍大勝，故「主勝」捧得過。
男子疑吸毒失常，竟向女友狠下毒手！警方調查一宗藏有攻擊性武器時，發現目標人物神情有異，揭發案中案，疑犯涉嫌日前在寶林邨居所內殺害女友。警方初步調查相信，男女兩人疑在吸食毒品後發生爭執，其間不排除有人在...
2019-03-21
中國國家主席習近平今天起訪問意大利、法國及摩納哥，意大利總理孔特十九日在國會演講時，證實中國和意大利屆時將簽署「一帶一路」諒解備忘錄。另外，習近平將與法國總統馬克龍舉行會談，並見證簽署協議。 意大利總理孔特（Giuseppe Conte）到國會回應對意大利計劃參與「一帶一路」的質疑，強調有關備忘錄無法律約束力，且能讓意大利得以進入一個龐大的市場，符合國家利益，強調不會影響與歐洲盟友關係。 籲議員勿錯失機會 孔特又稱，現時意大利輸出至中國的商品數目，遠遠少於歐洲其他國家，故此，簽署備忘錄可讓該國取得貿易平衡。計劃可為意大利帶來新機場、新基建，將大大影響未來意大利經濟增長，呼籲...
2019-03-21
距離下周五（二十九日）英國預定脫歐日期只有一個多星期，情況仍然混亂。英國首相文翠珊周三致函歐盟，正式要求容許英國延遲三個月脫歐。而法國則威脅否決任何不符合條件的延遲脫歐要求，歐盟也警告英國延遲脫歐要付出代價，例如可能要提前大選或進行第二次公投。 文翠珊定於周四前往布魯塞爾與歐盟領袖們會面，商討延遲啟動《里斯本條約》第五十條的條件，然後於下周再提交上國會下議院辯論或及表決。她再沒有甚麼新的建議和方案可以向歐盟提出。按照法例，歐盟其餘二十七個成員國必須一致同意，英國方可延遲脫歐。暫時未知道各成員國的取態。 法國總統府發言人表明，如英國提出延遲脫歐，卻無辦法打破目前僵局或危害整個...
2019-03-21
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原首席分區經理楊文傑表示，西灣河逸樺園2座低層C室，面積616方呎，兩房間隔，原先叫價1450萬，目前議價至1398萬易手，呎價22695元，買家屬外區換樓客...
2019-03-21
美國聯儲局結束息口會議，決定維持利率不變，符合巿場預期。加上關注主席鮑威爾發表的講話，利淡投資氣氛，美股早段偏軟。市場普通預期美國維持利率不變，更關注何時停止縮表。美股初段呈觀望，杜指下跌80點，至2...
2019-03-21
雖然比利時正陷傷兵潮，但翼鋒杜根夏薩特矢言乘機上位，要跟哥哥夏薩特拍住上。為了證明自己，杜根夏薩特今晚勢助歐洲紅魔於歐洲國家盃外圍賽I組首戰主場大勝俄羅斯，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。 （有線601、661台周五凌晨3:45直播） 繼中場穆沙丹比利及後衛梅尼亞因傷退隊，比利時射手盧卡古也因足踝受傷而上陣成疑。幸而，杜根夏薩特矢志上位，這名廿五歲翼鋒今季替慕遜加柏貢獻十二球和十一次助攻，揚言要跟哥哥夏薩特雙翼齊飛：「我天份不及哥哥，但靠努力追上他，希望能在國家隊合作無間。」 俄羅斯旨在試陣 俄羅斯今輪國際賽期試用小將為主，其中前鋒費奧多查洛夫及中場艾克美度夫等共四人...
2019-03-21
起亞全新Niro EV電動玩樂車有39.2kWh「細電」及64kWh「大電」兩個版本，後者擁有更長480km續航力、更大204ps馬力，最頂級Deluxe版包裝非常豪華，車價$492,600並不便宜，...
2019-03-21
憑真功夫打出國際嘅「宇宙最強」甄子丹，工作以外，不嬲都愛做Family man，幸福滿瀉。子丹下月初將開拍陳木勝執導嘅警匪片，並共同做埋監製。近日，佢除勤力操fit，務求以最佳狀態拍攝外，日前傍晚專登...
2019-03-21
旅遊業是香港重要的無煙工業，帶來巨大的經濟收益，但近年內地旅客湧港，集中在個別地區活動，影響當區居民生活，引起怨言。港府必須短期設法分散人流，長遠在源頭控制，才能有效防止旅客逼爆街頭。 內地旅客最多的區份，包括水貨客出沒的上水、低價團聚集消費的土瓜灣，以及港珠澳大橋通車後招來的內地客。經執法人員掃蕩後，上水水貨客造成的滋擾，稍見收斂，當局必須持續控制，才可以遏止問題惡化。至於東涌大橋客，加強交通服務後，過度聚集情況已見改善。剩下土瓜灣人滿之患的問題，最為棘手，因當地有不少專為內地客而設的購物店，也是團餐集中地，街上經常人山人海。 旅議會建議將觀光船由土瓜灣九龍城碼頭改在紅磡...
2019-03-21
巫顯東昨晚憑「大運舞台」取得個人在港第七十W，下次賽事正式升格大師傅，實在可喜可賀。而賽後馬會在沙圈為他舉行簡單隆重的畢業儀式，小巫的家人和師父沈集成都在場見證，齊齊分享喜悅。 與此同時，「大運舞台」...
2019-03-21