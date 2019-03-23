﻿聯賽神槍狙擊芬蘭 意耆兵搶頭炮

森多利亞前鋒加利亞雷拉爆冷成為意甲首席射手，憑火熱狀態壓倒巴洛迪利取得意大利前鋒位置。今晚歐洲國家盃外圍賽J組主場對芬蘭，此子勢領軍打響頭炮，證明自己三十六歲寶刀未老，讓球主客和讓一球「主勝」屬過關膽材。



加利亞雷拉連續四輪意甲士哥共入五球，累積二十一球高踞射手榜首位。三十六歲的他上一次為意大利正選上陣已是○九年十月的事，意軍主帥文仙尼對他充滿信心：「以其近況，我實在沒可能棄用他！」



意大利各賽連續四仗不敗，狀態遠勝同期三負的芬蘭，加上主場之利勝券在握，放心敲「主勝」。



波斯尼亞「-1」讓得起



同組另一仗，波斯尼亞主場對阿美尼亞。羅馬射手迪斯高近況回勇，意甲近五輪貢獻三球一助攻，有力肩負主隊的入球重任。波斯尼亞以往兩鬥阿美尼亞全勝共入六球，今仗士哥相信不會少，串讓球主客和讓一球「主勝」。