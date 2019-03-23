﻿逆境鬥士率狂牛攞「威」

西班牙中場簡拿利斯過往效力皇家馬德里期間被投閒置散，離隊後又遭受三次重傷，幸而樂觀面對逆境在貝迪斯踢出生天，首獲國家隊徵召。今晚歐洲國家盃外圍賽F組狂牛主場鬥挪威，此子勢領軍旗開得勝，向仍在銀河艦隊蹉跎歲月的敵軍中場馬田奧迪加特證明分手可以快樂，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。



（有線602、662台周六凌晨3:45直播）



這名廿八歲中場今季由皇家蘇斯達改投貝迪斯，終克服傷患不同戰線貢獻八球三助攻，並獲得遲來的國家隊徵召。狂牛教練安歷基直言：「我用人不問出身年紀，只考慮其近況。」



挪威的二十歲中場馬田奧迪加特被譽為超新星，一四年登艦至今仍在兜兜轉轉，不同戰線只嘗兩次為皇馬披甲，近三季先後被外借到荷甲海倫芬及維迪斯。簡拿利斯勢借今仗向此子說明效力豪門非成功保證，「主勝」去馬。



