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﻿英軍大捷反擊歧視

2019-03-27 列印
  英格蘭於周一歐洲國家盃外圍賽A組作客5:1大勝黑山一役，史達寧及巴克里齊向種族歧視說不。三獅陣中黑人球員赫臣奧杜爾及丹尼路斯今仗遭受主場球迷連番侮辱，同是黑人的史達寧即挺身而出，貢獻一球兩助攻，巴克里也梅開二度，一起用表現還擊。

　　據報英格蘭足總將向歐洲足協提出申訴，三獅主帥修夫基也直言不能容忍：「我在場邊聽到不少言語攻擊，丹尼路斯也告訴我受到言語攻擊，歐洲足協必須懲罰他們，至少要罰他們閉門作賽。」
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