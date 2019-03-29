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﻿蘇B坐正做魔君

2019-03-29 列印
  曼聯進入蘇斯克查時代，周三正式宣布由他正式坐正擔任紅魔領隊。球會選擇在這時候讓「蘇B」坐正，是希望給與他更多時間籌組自己的班底。而他擔正後短期任務是助紅魔爭英超前四和歐聯爭標，長期任務是要重建球隊，建立一支年輕具潛質的勁旅。
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